FHI droppar forsøk med testkonsertar etter nei frå kommunane

– Det er ikkje aktuelt å gjennomføre når det berre er mogleg med konsertar i Bergen. Så då er prosjektet dødt og gravlagt, sa prosjektansvarleg Atle Fretheim til Bergens Tidende måndag ettermiddag.

Like før hadde NRK publisert ei sak der byrådet i Oslo sa at det ikkje er aktuelt med testkonsertar på grunn av smittesituasjonen.

– Det er framleis høge smittetal og mykje å gjere på smittesporing og testing, mellom anna i samband med utbrot blant unge, og dessutan oppfølging av personar i innreisekarantene, seier helsebyråden i Oslo, Robert Steen (Ap), til kringkastaren.

Kan føre til utsett gjenopning

Regjeringa varsla i slutten av mai grønt lys for fleire testkonsertar for å finne ut om hurtigtesting av publikum kan redusere smitterisikoen.

Arrangementa skulle vere i regi av Folkehelseinstituttet (FHI) og ei samanslutning av store festivalar, blant dei Øyafestivalen, Bergen Live og Palmesus.

Steen seier at testkonsertane i verste fall kan føre til at den vidare gjenopninga av byen blir utsett, og han meiner at eit slikt forsøk ikkje bør gjennomførast slik smittesituasjonen i Oslo er no.

Bergen vil heller ikkje bidra

Måndag ettermiddag sa byrådet i Bergen nei til å tilby testkapasitet i samband med slike konsertar. Kommunen vil òg reservere seg retten til å avlyse konsertane på kort varsel dersom smittesituasjonen skulle tilseie det.

– Smittevernoverlegen har uttrykt bekymring knytt til gjennomføringa av arrangementa i Bergen, mellom anna knytt til risiko, nytteverdi og signaleffekt, seier byråd for eldre, helse og frivilligheit, Beate Husa (KrF).

Byrådet understreka likevel at dei ikkje ville overprøve avgjerda til regjeringa om å tillate testkonsertar i Bergen, sjølv om dei ikkje sjølve vil bidra med testkapasitet.

Kommunen var beden om å ta stilling til gjennomføringa av to testkonsertar i byen og gjennomføring av om lag 9.000 testar i samband med konsertane.

