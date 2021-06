Dyrevernarar og svinebønder politimelder kvarandre etter griseavsløringar

innenriks

– Vi har funne lovbrot på alle farmane som vart inspiserte. Dyra har allereie eit pinleg dårleg lovverk for å verne seg. Når sjølv dei svake reglane vi har, blir brotne, er vi nøydde til å reagere sterkt, seier Marthe Haarstad, talsperson for Nettverk for dyrs frihet i ei pressemelding.

I helga publiserte NRK ei sak med bilete og video dei har fått frå Nettverk for dyrs frihet, som mellom anna viser skadde, sjuke og døde griser. Bileta og videoane er tekne og filma etter at gruppa har brote seg inn hos 28 grisebønder i Noreg etter 2019.

Gruppa skriv sjølv at dei har gjort 85 inspeksjonar hos 65 norske svineprodusentar sidan 2015, og at alle no blir melde til politiet.

Nationen skriv måndag at 24 svineprodusentar har meldt fire aksjonistar med band til Nettverk for dyrs frihet til Riksadvokaten for innbrot. Meldingane vart kjende fredag, før NRK publiserte artikkelen sin.

– Klientane mine ønskjer at desse blir straffa, men det viktigaste er at det blir etterforska, og at det blir reagert mot denne metodebruken. Viss det får passere utan påtale, så er det fritt fram for også andre interessegrupper å bryte seg inn, setje opp kamera og filme for å sjå kva ein finn, seier advokat Lars Morten Bjørkholt, som representerer bøndene.

