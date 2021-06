Ålesund, Sula og Giske går over til nasjonale koronareglar

innenriks

Dei tre Møre og Romsdal-kommunane har over ein periode følgt ei lokal koronaforskrift på grunn av auka smitte.

Kommuneoverlege Olav Mestad i Ålesund understrekar likevel at innbyggjarane bør ha låg terskel for å teste seg dersom dei får symptom.

– Det er viktig at alle studentar som no kjem heim til kommunane, framleis tek koronaen på alvor: Det er viktig å ha låg terskel for å teste seg, særleg om du kjem frå ein kommune med høgt smittetrykk, seier Mestad i ei pressemelding.

Dei ber òg russen om å halde god avstand til kvarandre når russetida for alvor startar 8. juni. Ålesund kommune vil òg masseteste russen.

(©NPK)