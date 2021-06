Vedum gjorde landsmøtetalen til «heime hos»-reportasje

innenriks

– Velkommen til landsmøte, og velkommen heim til meg her på Ilseng, sa Vedum då han opna Senterpartiets landsmøte heime frå kjøkkenet på garden i Stange.

Med kaffikoppen i handa og faren ved si side trekte Vedum fram Senterpartiets velkjende slagord om å vere nær folk.

Det er noko mange har sakna i pandemien, sa han.

Miljøåtvaring

– Vi kan ikkje ha ein politikk som straffar folk som ikkje har råd til å kjøpe seg ny bil, sa Vedum.

– Vi må sjå folk i miljøpolitikken.

I talen var Vedum klar på at klimautsleppa må reduserast. Men omstillinga må skje gradvis, og rekninga må takast av fellesskapet og ikkje blir overlaten til lokalsamfunn og enkeltpersonar, heldt han fast på.

Turen gjekk vidare ut i åkeren der Vedum plukka opp ein neve korn og snakka om kor viktig det er med god beredskap, både av mat og legemiddel.

– Viss det er noko det siste året har vist oss, er det kor sårbare vi er, sa Vedum.

Derfor vil Senterpartiet vil setje ned ein totalberedskapskommisjon og opprette eit beredskapslager for korn.

– Vi må gå gjennom den totale beredskapen, sa Sp-leiaren.

Industridepartement

Vedum snakka varmt om norske naturressursar og industri.

– Vi kjem til å trenge meir industri i Noreg framover. I olje og gass vil det gradvis bli mindre investeringar, og då må vi få opp andre investeringar og annan type verdiskaping i Noreg. Ny kraftkrevjande industri.

Vedum viste til at Senterpartiet ønskjer å behalde ein låg norsk straumpris og unngå maktoverføring til EU i kraftpolitikken.

– I tillegg til det må du ha ein heilt annan industripolitikk der staten er ein aktiv medspelar, sa Vedum.

– Vi må opprette eit eige industri- og næringsdepartement, slik at vi klarer å reise ny industri på fornybare ressursar og få nye arbeidsplassar rundt omkring i heile Noreg.

Lønnstak

Frå åkeren spaserte Vedum bort til ein kvit og raud drosjebil frå Stange taxi. Der snakka han om kor vanskeleg arbeidskvardagen har vorte for drosjesjåførane i landet etter ei reform Sp-leiaren meiner er tufta på ideologi heller enn politikk.

Sp-leiaren vende deretter blikket mot jernbanelinjene og knalla til mot det han meiner har vore ein «direktørbonanza» frå 2013 til i dag. Han lova at Senterpartiet vil setje eit lønnstak på 15 G i offentleg sektor, tilsvarande rundt halvannan million kroner.

– Vi vil fryse lønningar over det i staten. Vi må bruke offentleg sektor til å jamne ut forskjellar, ikkje auke dei, sa Vedum.

Med Senterpartiet i regjering må dei med høge inntekter belage seg på å betale meir, sa Vedum, som deretter lista opp ei rekkje avgifter partiet hans vil kutte.

– Vi vil ha avgiftsnivået ned, sa Vedum.

Tilbake til barneskulen

Siste stopp på programmet var Vedums gamle barneskule, der han mimra om sin tidlegare lærar, frøken Nilsen.

Han viste fram korleis målinga flassa av veggene og snakka om kor viktig det er med ein sunn kommuneøkonomi sånn at det er mogleg å sikre gode tenester til lokalbefolkninga.

– Kva er det politikk eigentleg handlar om? Når ein les om politikk, så er det ofte mykje sånn sirkus, sa Vedum.

Sitjande på ein stol i gymsalen på den gamle skulen sin avslutta han talen slik:

– Gode landsmøte. Eg skal avslutte denne talen, her på skulen til dottera mi. Det var eigentleg her heile det politiske engasjementet mitt starta. I kampen for tenester nær folk.

– Vi i Senterpartiet, vi ber om tillit. Tillit til å ta vare på Noreg, som vi er så glad i.

