Unio-streiken avblåsen – partane skuldar på kvarandre

innenriks

Brannfare ved prosess- og gjenvinningsanlegget Frevar i Fredrikstad var den konkrete grunnen til at arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) fredag såg seg nøydd til å gripe inn og setje sluttstrek for den vekelange streiken.

Same dagen fekk regjeringa eit varsel om at det var akutt fare for at søppelet i anlegget ville ta fyr og føre til brann. Dermed vart Unio og KS kalla inn til eit møte klokka 16.

– Inga løysing

– Brannvesenet har beskrive situasjonen som svært alvorleg. På møtet vart det klart at partane ikkje ville finne ei løysing på den konkrete saka, seier Isaksen til NTB.

Ein brann ved anlegget kunne føre til fare for liv og helse, som ifølgje Isaksen er den einaste grunnen til at regjeringa grip inn i streikar.

– Vi ønskjer ikkje å gripe inn i streikar. Det er lovleg å streike, og det er ein sentral rett, peikar han på.

Sidan torsdag 27. mai har særleg lærarar og sjukepleiarar over heile landet streika. Over 22.600 Unio-medlemmer har vore i streik i 16 kommunar og ti fylkeskommunar i KS-området.

Hundrevis av skular og barnehagar, helseinstitusjonar og andre kommunale verksemder har vore ramma.

Strid om dispensasjonar

Ifølgje direktør for arbeidsliv i KS, Tor Arne Gangsø, søkte Fredrikstad kommune om dispensasjon for avfallsanlegget tre gonger.

– Unio avslo alle gongene. Det må Unio bere ansvaret for, seier han i ei pressemelding.

Det avviser leiar for Unio kommune, Steffen Handal.

– Då vi vart kjende med at situasjonen var alvorleg, tilbaud vi sjølvsagt dispensasjonar, seier han til NTB.

– Provoserande

Unio skal òg ha bede KS om fleire tiltak for å løyse den konkrete situasjonen.

– Men det ville ikkje KS vere med på. Dei fekk moglegheita, men valde å seie nei. Det er direkte provoserande, seier Handal.

– Dei har lett med lys og lykte etter problem som streiken har medført, slår han fast.

På spørsmål om KS kunne ha gjort meir for å løyse saka ved avfallsanlegget, peikar Gangsø på at Fredrikstad kommune følgde alle spelereglane.

– Dei søkte om dispensasjon tre gonger, men Unio valde medvite å avslå. Streikekomiteen hadde rikeleg høve til å innvilge dispensasjon, seier han til NTB.

Skuffa

Tvungen lønnsnemnd inneber at dei streikande no må tilbake på jobb, medan det blir opp til Rikslønnsnemnda å slå fast resultatet i lønnsoppgjeret.

Når det vil skje, er uklart. Først må regjeringa leggje fram ein eigen lovproposisjon om saka for Stortinget.

– Det regjeringa gjer no, skuffar meg. Vi har drive ein ansvarleg og heilt rettmessig streik, seier Handal.

Unio gjekk til streik fordi dei meinte tilbodet frå KS om ei ramme på 2,8 prosent, 0,1 prosentpoeng over ramma i frontfaget, var for dårleg.

– Løyser ikkje problema

Dei andre samanslutningane LO, YS og Akademikerne godtok ramma, som mest sannsynleg òg blir det endelege resultatet for Unio.

– Dette løyser uansett ikkje problema som kommunesektoren står overfor, seier Handal.

I Oslo held streiken likevel fram. Oslo er eige tariffområde, og heller ikkje her ville Unio godta tilbodet frå KS.

(©NPK)