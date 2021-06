Undersøking: 73 prosent vil ikkje ha utanlandske turistar i Noreg

innenriks

Heile 73 prosent av dei 4.500 personane som deltok i undersøkinga svarte «nei». Resten svarte «vet ikke».

– Sjølv om både nordmenn og store delar av verda blir vaksinert, er det faktisk færre som ønskjer å opne grensa for turistar i år enn på same tid i fjor, seier seniorrådgivar Nora Clausen i Opinion.

I juni i fjor svarte 15 prosent ja, 75 prosent nei, medan resten svarte veit ikkje.

I tillegg har totalt 20.000 nordmenn kontinuerleg vorte spurde om dei forventar noregsferie i år. I juni svarer 83 prosent at dei antek at sommarferien berre blir i Noreg i år. Denne prosentdelen har lege ganske stabil i fleire månader, og ligg berre tre prosentpoeng lågare enn i juni i fjor.

Så langt i juni seier 57 prosent at opninga av samfunnet går i riktig tempo.

– Framleis meiner folk flest at gjenopninga av samfunnet går i riktig tempo. Delen som synest det går for sakte, er på same nivå som i mai, medan delen som synest at det går for fort, har auka svakt, seier Clausen.

