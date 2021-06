Slik er frihandelsavtalen med Storbritannia

innenriks

Ein «ambisiøs og omfattende» avtale.

Det var overskrifta frå statsminister Erna Solberg (H) då ho la fram den nye frihandelsavtalen fredag, etter forhandlingar meir enn sju månader på overtid.

– Sjølv om ein frihandelsavtale ikkje vil vere like god som EØS-avtalen, er dette den mest omfattande frihandelsavtalen vi har inngått nokosinne, sa statsministeren.

Ifølgje næringsminister Iselin Nybø (V) er frihandelsavtalen like god som – og på nokre område endå betre enn – den avtalen Storbritannia inngjekk med EU like før nyttår.

– Det sikrar at vi framleis har moglegheit til å halde oppe og konkurrere om marknadsdelar i Noregs desidert viktigaste eksportmarknad utanom EU, sa ho.

KrF-motstand

Men forhandlingane har vore tøffe.

Det opphavlege målet var å ha avtalen på plass i oktober i fjor. Det lét seg ikkje gjere. I staden fekk Noreg og Storbritannia ein mellombels nødavtale på plass.

I mellomtida heldt forhandlingane fram, med jordbruksvarer og sjømat som dei utan samanlikning vanskelegaste punkta.

Internt i regjeringa heldt spesielt KrF igjen. Men no seier òg KrF seg fornøgd.

– KrF har i forhandlingane med Storbritannia vist at vi står opp for eit velfungerande importvern og distriktsjordbruket i landet vårt, seier partileiar Kjell Ingolf Ropstad.

Nye kjøttkvotar

I den nye frihandelsavtalen er det ikkje gitt nokon kvotar på sensitive norske jordbruksvarer som storfekjøtt eller sau og lam.

Ostekvoten blir samtidig ståande på 299 tonn, uendra frå i dag.

Men britane går ikkje heilt tomhendt frå forhandlingane:

* Noreg gir britane kvotar på 100 tonn svinekjøtt og 100 tonn skinke. I tillegg blir det gitt 50 tonn ribbe for desember.

* Storbritannia får kvotar på 120 tonn pølser og 158 tonn fjørfekjøtt.

* I tillegg blir det gitt mindre kvotar på egg, jordbær, såfrø, eple, isbergsalat, potet og plantar.

Noreg får på si side ein ostekvote på 513 tonn inn mot Storbritannia.

Bondelaget er sterkt kritisk og meiner avtalen fører til ei svekking av det norske importvernet.

– Det er forhandla bort importvern i form av meir import på svin, kylling, egg og frukt og grønt, seier leiar i Bondelaget, Lars Petter Bartnes.

Ifølgje han er dette sensitive marknader der sjølv mindre innrømmingar kan øydeleggje marknadsbalansen.

Sjømat

Eit anna viktig punkt i forhandlingane har vore sjømat.

Storbritannia er i dag den tredje største eksportmarknaden for norsk sjømat målt i volum og det femte største målt i verdi. Noreg gjekk inn i forhandlingane med eit mål om full frihandel på dette feltet.

Det vart ikkje oppnådd. I staden blir dei noverande kvotane og tollsatsane hovudsakleg vidareført.

– For sjømatnæringa er dette ei tapt moglegheit. Auka tilverking av råstoff i Noreg ville skapt lønnsame, varige arbeidsplassar og auka verdiar langs kysten vår, seier NHO-sjef Ole Erik Almlid.

Noreg får likevel nulltoll på frosne reker frå 2023, med ei nedtrapping i åra før.

Avtalen vidarefører tollfridom for fersk og frosen heil kvitfisk, og det blir gitt tollfridom for frosen filet av hyse og sei. Det blir òg gitt ein kvote på 4.000 tonn frosen filet av torsk.

Ikkje som EØS

Avtalen som no er inngått, sikrar òg framleis nulltoll for industrivarer.

Noreg og Storbritannia får dessutan på plass eit nytt rammeverk for tenester og investeringar. Men avtalen vil ikkje opne for fri rørsle av personar, slik EØS-avtalen tidlegare har gjort mellom Storbritannia og Noreg.

Det er ei påminning om kor viktig EØS faktisk er, meiner NHO-sjefen.

– Forholdet til Storbritannia blir ikkje like saumlaust som til EØS-land, seier han.

Statsministeren meiner avtalen òg vil innebere meir byråkrati enn EØS.

– Det bør vere til refleksjon for alle som ønskjer at vi skal seie opp EØS-avtalen, eller som meiner at EU ikkje er ein god idé, sa ho då avtalen vart lagt fram.

