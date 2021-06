Skogbrannen på Sotra framleis ikkje under kontroll

innenriks

– Det har blussa opp her og der eit par gonger, men det har brannmannskapa teke seg av. Det brenn ikkje nokon stader på morgonkvisten fredag, sa operasjonsleiar Steinar Hausvik i Vest politidistrikt til NTB tidleg fredag morgon.

Like etter klokka sju melde likevel brannvesenet at dei ikkje har full kontroll.

– Vi melder ikkje kontroll no, sidan det er eit svært område som har brunne. Vi gjer alt for å førebyggje at dette skal ta av igjen. Det er ekstremt tørt, og vind er ein faktor som speler veldig mykje inn på sånne brannar som dette, seier innsatsleiar Pål Hansen i brannvesenet til Bergensavisen.

Det er vindsituasjonen som gjer situasjonen vanskeleg. Natt til fredag løya vinden, men Meteorologisk institutt melder at vinden vil ta seg opp igjen fredag ved 10-tida.

– Det er vi redde for, så no køyrer vi på for å få dynka mest mogleg. Vi plasserer ut mannskap på dei stadene der vi ventar at brannen kan møte oss når det blæs opp igjen, seier Hansen.

To hus tekne av flammane

Dei første meldingane om brannen kom ved 12-tida torsdag, og store styrkar rykte ut. Rundt 150 brannmannskap frå ti brannstasjonar har delteke i sløkkjearbeidet saman med Sivilforsvaret.

– Nødetatane har vore til stades i området i natt. Politiet har hjelpt til med å sperre av område, sikre verdiar og handtere evakuerte. I løpet av morgontimane fredag blir det rullering av mannskap, og det vil òg bli sett inn helikopter, seier Hausvik.

Det byrja først å brenne i den tørre lyngvegetasjonen ved Fjæreidepollen på Sotra. Deretter spreidde brannen seg i stor fart nordover, mellom anna til Dalaskjenet, der eit hus byrja å brenne, før den blussa opp i Kårtveitpollen nokon kilometer lenger nord.

I alt er to hus tekne av flammane.

Startar etterforsking

Politiet ønskjer tips frå publikum som kan bidra til å avdekkje brannårsaka. Det er vedteke å starte etterforsking for å om mogleg finne årsaka til at brannen starta, og det vil bli sendt krimteknikarar til området der brannen starta.

– Vi har starta etterforsking og prøver å danne oss eit bilete av kva som har skjedd og korleis brannen starta. Vi går breitt ut og prøver å kartleggje om brannen er forårsaka av eit naturleg fenomen eller om han er påsett, seier seksjonsleiar Sven Erik Midthjell ved Askøy og Øygarden lensmannskontor til Bergensavisen.

Han understrekar at dei ikkje har nokon indikasjonar på at brannen kan ha vore påsett.

Set inn fleire helikopter

I løpet av natta har 50 mann frå Sivilforsvaret vore på plass. Dei har hatt observasjonspostar for å sjå om det dukkar opp nye brannar. Fredag morgon er to helikopter sett inn i sløkkjearbeidet på Ågotnes, skriv Bergens Tidende.

– Dei har fått områda sine dei jobbar på. Eitt er i området der brannen starta, sør for Ågotnes, og eitt opp mot Ågotnes, seier vaktkommandør Ole Jacob Hartvigsen i 110 Vest.

Seks nye helikopter vil vere klare til å bidra frå klokka 10.

Vel 500 personar frå fleire område i nærleiken er evakuerte.

If set krisestab

Forsikringsselskapet If har sett krisestab for å kunne bidra med hjelp på kort varsel viss brannen på Sotra skulle blusse opp igjen. Førebels har ikkje selskapet fått inn skademeldingar etter brannen som starta torsdag.

– Vi har sett skadeapparatet i beredskap, slik at vi raskt kan bidra med å assistere huseigarar som har vorte ramma av brannen. Vi er førebudde på at enkelte hus allereie kan ha fått sotskadar på kledningen utvendig, og er derfor klare med ekspertar på skadesanering, opplyser kommunikasjonssjef Sigmund Clementz i If til NTB.

(©NPK)