Restaurant i Ålesund bøtelagt for brot på smittevernet

Politiet i Møre og Romsdal gav fredag eigarselskapet HR Restaurantdrift, som dreiv restauranten Toldboden i april, ei bot på 75.000 kroner for brot på covid-forskrifta helga 16. til 18 april. Det er slått fast at utestaden serverte folk alkohol utan at dei òg bestilte mat, som bestemt i forskrifta.

– Dette har nok igjen vore ei sterkt medverkande årsak til at mange gjester synest å ha teke lett på eigen tryggleik og dei rådande tilrådingane rundt smittevern, skriv politiet i grunngivinga.

Ifølgje ei kartlegging frå avisa Sunnmørsposten er minst 119 personar smitta av koronavirus etter at det oppstod eit utbrot på restauranten. I alt 29 personar vart smitta på restauranten og vidare er nærkontaktar i tre ledd vorte registrert smitta i ettertid.

– Påtalemakta har ved fastsetjing av storleiken på bota føresett at førelegget blir vedteke. Blir det ikkje vedteke, vil det bli lagt ned påstand om 100.000 kroner i bot, og dessutan dekning av sakskostnader, når saka blir behandla i tingretten, skriv politiadvokat Mathias Häber.

