Politiet avsluttar søket etter dei to sakna i Lindesnes

– Dersom politiet får nye opplysningar i saka, vil det bli vurdert om det er grunnlag for ytterlegare søk, seier operasjonsleiar Vidar Arnesen i Agder politidistrikt.

Beskjeden kjem etter at politiet fredag gjorde eit omfattande søk etter dei to sakna. Politihelikopter og mannskap frå KV-Sortland har hjelpt til i søket, som var utan funn.

Det er 44 år gamle Karl Jørgen Reme, busett i Lyngdal, og Dag Størksen (51), busett i Lindesnes, som er sakna. Dei to er antekne omkomne. Pårørande er varsla om at politiet avsluttar søket.

Leiteaksjonen vart sett i verk etter at ein båt vart funnen halvvegs sokken søraust for Lindesnes. Hypotesen er at dei to sakna var i båten.

