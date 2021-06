Over 50.000 har vore på karantenehotell

innenriks

Førre veke måtte 7.200 personar inn på karantenehotell i Noreg, noko som er ein auke på 41 prosent frå veke 20 til veke 21. Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap (DSB) tek atterhald om at tala frå mellombels nytta hotell ikkje er rapporterte inn, så det kan vere snakk om endå fleire.

Frå torsdag 3. juni vart reglane endra, slik at alle som er fullvaksinerte i Noreg eller kan bevise at dei har hatt korona, kan ta karantenen heime i staden for på hotell. Likevel er styresmaktene bekymra for at det ikkje vil vere nok kapasitet på karantenehotella framover.

– Dette vil hjelpe litt, men ikkje nok. Utfordringa er stor innreise og vi ser av prognosar at dette berre vil auke, seier Geir Henning Hollup, fagleiar for beredskap hos Statsforvaltaren i Oslo og Viken, til P4-nyheitene.

Førre veke påla statsforvaltaren Lillestrøm kommune å finne hotellplassar som kan brukast til karantenehotell. Torsdag vart Asker og Bærum pålagt det same. På Austlandet er det Ullensaker, Sarpsborg og Oslo som har husa dei fleste gjestene på karantenehotell til no.

– Og no er sommaren og turistsesongen rett rundt hjørnet, så mange hotell vil helst ikkje brukast som karantenehotell, seier Hollup.

Han seier vidare at det er vanskeleg å planleggje fordi det er uvisse rundt kor mange som kjem med fly til Noreg frå utlandet, men at det ser ut til å vere ein betydeleg auke.

(©NPK)