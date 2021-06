Norsk Bonde- og Småbrukarlag: Matproduksjonen kan ikkje givast bort bit for bit

innenriks

Å ha norsk matproduksjon på norske ressursar og utnytte jordbruksareal over heile landet er det viktigaste vi kan gjere for å sikre ein sosialt, økonomisk og miljømessig berekraftig matproduksjon i framtida, skriv Småbrukarlaget i ei pressemelding.

– Frihandelsavtalen med Storbritannia er ein varig auka import frå EU og Storbritannia samla. Det å gi frå oss norsk matproduksjon, om enn i mindre bitar, aksepterer vi ikkje, seier leiar Kjersti Hoff.

Dei meiner at med ei sjølvforsyningsgrad på 37 prosent og ei målsetjing frå regjeringa og Stortinget om auka norsk matproduksjon, tel kvar einaste liter mjølk og kvar einaste kilo – om det er kjøtt eller grønsaker.

Avtalen legg opp til ein auka import av kjøttprodukt på 528 tonn.

I tillegg kjem mindre kvotar på jordbær, såfrø, eple (utanfor norsk sesong), isbergsalat (til industri), potet- og potetprodukt og plantar.

– Import av grøntprodukt som vi kan produsere i Noreg, er sterkt beklageleg. I dag er det ei utfordring for forbrukaren å finne norsk potet i butikken. Dette er eit produkt vi har stor produksjon av og som kan lagrast, slik at det er tilgjengeleg heile året. Importregimet i Noreg krev at vi må ha ei vesentleg betre merking av opphavsland på det vi finn av matvarer i daglegvarebutikken og i restaurantbransjen, seier Hoff.

