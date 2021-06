innenriks

Den nye tilleggsprotokollen oppdaterer Incidents at Sea-avtalen slik at han følgjer den teknologiske utviklinga og fremjar tryggleik i Noregs nærområde. Det skriv regjeringa i ei pressemelding.

Avtalen tek høgd for å forhindre at det oppstår farlege hendingar, som følgje av norske og russiske militære skip og fly som opererer like ved kvarandre.

