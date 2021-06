Jens Stoltenberg skal møte Joe Biden

innenriks

Formålet med møtet er å gjere førebuingar til Nato-toppmøtet 14. juni i Brussel og Stoltenbergs strategiendringar for Nato det neste tiåret, skriv VG.

Stoltenberg har dei siste dagane møtt fleire statsleiarar i forkant av toppmøtet til forsvarsalliansen i Brussel om snautt to veker. Nyleg besøkte han den britiske statsministeren Boris Johnson.

På toppmøtet skal leiarane i medlemslanda vedta reformpakken Nato 2030, der klimaendringane òg er eit tema.

– Eitt av forslaga er at Nato skal gjere meir for å ta tak i tryggingsaspektet ved klimaendringane. Global oppvarming forsterkar kriser og påverkar tryggleiken vår. Derfor er det viktig for Nato, sa Stoltenberg på eit pressetreff saman med den britiske statsministeren.

