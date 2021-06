Dei evakuerte etter brannen på Sotra får flytte heim igjen

innenriks

Brannvesenet opplyser at det framleis vil komme ein del røyk frå området, men det er trygt for dei evakuerte å vende tilbake til heimane sine, skriv Øygarden kommune.

Brannmannskapa vil halde fram med å jobbe på staden utover kvelden og natta.

– Vi kjem til å ha godt vakthald, også sløkkjefunksjon gjennom natta, sa innsatsleiar for brannvesenet Jarl Hestad på ein pressekonferanse fredag ettermiddag.

Han seier at det framleis går føre seg arbeid mot brannen på staden, men at det er av ein langt mindre art enn tidlegare. Det vil framleis vere tre helikopter i beredskap.

– Dette for at vi skal ha ein restberedskap og ein styrkeberedskap for å handtere alt som kan dukke opp, seier Hestad.

Kan ta dagar

Sivilforsvaret opplyser at dei fredag ettermiddag har 48 mannskap i sving, som driv med ettersløkking og som hjelper brannmannskapa.

Det kan ta fleire dagar før skogbrannen på Sotra er under kontroll, meiner brannvesenet. Ugunstig vind kan gjere at flammane blussar opp igjen.

– Det er gjort ein fantastisk innsats av nødetatane, Sivilforsvaret, Røde Kors og andre som har delteke i hjelpearbeidet, seier ordførar Tom Georg Indrevik.

Kommunen gjer merksam på at det vil vere brannlukt i området ei tid framover.

To hus tekne av flammane

Dei første meldingane om brannen kom ved 12-tida torsdag. Rundt 150 brannmannskap frå ti brannstasjonar har delteke i sløkkjearbeidet saman med Sivilforsvaret.

Det byrja først å brenne i den tørre lyngvegetasjonen ved Fjæreidepollen på Sotra. Deretter spreidde brannen seg i stor fart nordover, mellom anna til Dalaskjenet, der eit hus byrja å brenne, før han blussa opp i Kårtveitpollen nokon kilometer lenger nord.

To hus er tekne av flammane.

Har starta etterforsking

Politiet har starta brei etterforsking og ønskjer tips frå publikum som kan bidra til å avdekkje brannårsaka. Kriminalteknikarar frå Vest politidistrikt skal gjere undersøkingar fredag, og det skal gjennomførast vitneavhøyr av bebuarar i området der brannen starta, opplyser Vest politidistrikt.

Politiet ønskjer tips i saka og har oppretta tipstelefon på 47 69 60 60.

Det er førebels ingen indikasjonar på at brannen var påsett.