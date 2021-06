Økokrim-sjefen lokkar med straffritak

innenriks

Det seier Økokrim-sjef Pål K. Lønseth til Dagens Næringsliv.

– Vi har ei forventning om at næringslivsaktørar som ser at dei kan ha vore involverte i noko, kjem til oss. Det kan vere ein stor fordel for dei.

– Lokkemiddelet er at vi ikkje straffeforfølgjer selskapet. Det er ikkje nokon lovnad, det er ei konkret vurdering vi må gjere, seier han.

Ifølgje Lønseth vurderer Økokrim om dei skal foreslå endringar i regelverket for å gjere det enklare for selskap å melde frå om mistankar i eigen organisasjon.

– Eg vil ikkje sjå bort frå at vi kjem med eit forslag knytt til det. Vi har òg til vurdering om vi skal skriftleggjere forventningane våre til selskap, seier Økokrim-sjefen.

