Riksrevisjonen med hard kritikk av Utanriksdepartementets tilskot til International Peace Institute

Dei meiner òg at departementet ikkje tok habilitetsspørsmålet på alvor.

Granskinga av International Peace Institute (IPI) vart sett i verk etter at Dagens Næringsliv i fjor avslørte band mellom tidlegare leiar Terje Rød-Larsen og finansmann og overgripar Jeffrey Epstein.

Det er utbetalingar i perioden 2006 til 2012 Riksrevisjonen har sett på, då noverande Ap-leiar Jonas Gahr Støre var utanriksminister.

Riksrevisjonen understrekar i rapporten at dei ikkje har sett på samband mellom nøkkelpersonar i IPI og eksterne aktørar, og viser til KPMGs gjennomgang av Terje Rød-Larsens samband til Epstein.

Skarp kritikk

Riksrevisjonen konkluderer med at det var betydelege svakheiter i Utanriksdepartementets saksbehandling, kontroll med og oppfølging av IPI. Dei viser til at det manglar dokumentasjon på eiga saksbehandling, at UD ikkje kontrollerte eller følgde opp korleis IPI brukte pengane, og heller ikkje såg at IPI brukte for mykje av tilskotet på å dekkje eigne administrasjonskostnader.

Fleire parti reagerte på lønna diplomaten Terje Rød-Larsen fekk som sjef i UD-støtta IPI. Ifølgje Dagens Næringsliv fekk han inn 6,7 millionar dollar frå IPI dei 14 innrapporterte åra sidan 2005.

UD får òg kritikk for å ikkje ha stilt krav til IPI om å rapportere på måloppnåing, og dei følgde heller ikkje opp manglar ved prosjektplanar, budsjett, rapportar og rekneskapar frå organisasjonen.

Departementet får òg kritikk for at utanriksministeren, då Jonas Gahr Støre og seinare Espen Barth-Eide, først i 2012 vurderte habiliteten sin til IPI. Embetsverket gjorde heller ikkje dette, sjølv om ministeren bad om det.

Gjekk av

Dagens Næringsliv retta i fjor søkjelyset mot International Peace Institute, dåverande leiar Terje Rød-Larsen og banda til den avdøde overgriparen og finansmannen Jeffrey Epstein.

Ein gjennomgang av skatteskjema rapportert inn til amerikanske skattestyresmakter viste at han på dei 14 innrapporterte åra sidan 2005 fekk inn rundt 6,7 millionar dollar frå IPI. UD har støtta IPI med 116 millionar kroner i løpet av Rød-Larsens periode som sjef.

Ifølgje Dagens Næringsliv lånte Rød-Larsen pengar av Epstein og autoriserte ei tilbakebetaling som gjekk gjennom IPI.

Det er desse pengeoverføringane som har vore granska av Riksrevisjonen. Stortinget hadde òg bede om undersøkingar av Rød-Larsens lønn.

Rød-Larsen gjekk i slutten av oktober i fjor av som president for IPI etter 15 år. Bakgrunnen var sambanda til Epstein.

Habilitetsspørsmål

Sjølv om det er tildelingar i perioden Støre var utanriksminister Riksrevisjonen har sett på, har òg den noverande utanriksministeren vore i søkjelyset.

Dagens Næringsliv avslørte òg at utanriksminister Ine Eriksen Søreide (H) feira 40-årsdagen sin i Terje Rød-Larsens leilegheit, ifølgje avisa grunna vennskapen hennar med Rød-Larsens kone Mona Juul – dåverande ambassadør til Storbritannia og no Noregs FN-ambassadør.

Søreide slo då fast at ho var inhabil eller nær grensa for inhabilitet i saker som gjeld Mona Juul, men at ho ikkje har nokon personleg relasjon til Rød-Larsen og derfor ikkje er inhabil.

