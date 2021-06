Over 14.500 har rapportert om biverknader frå koronavaksinasjon

innenriks

1.286 behandla saker blir klassifiserte som alvorlege, opplyser Legemiddelverket. Visse hendingar, slik som uviting og sjukehusinnleggingar, blir alltid kalla alvorlege.

Fire meldingar om ulike former for blodproppar er behandla etter vaksinasjon med Pfizer- eller Moderna-vaksinen.

– Vurderinga vår er at desse tilfella ikkje representerer det same sjukdomsbiletet som det vi har sett etter vaksinasjon med Vaxzevria (AstraZeneca, journ.anm.). Pasientane er alle eldre, har ein eller fleire underliggjande sjukdommar eller brukar legemiddel som aukar risiko for både blodpropp og få blodplater, seier overlege Sigurd Hortemo.

Så langt er det sju stadfesta tilfelle av sjeldan, men alvorleg blodpropp med få blodplater og blødingar etter bruk av AstraZeneca-vaksinen. Fire har hatt dødeleg utfall. Vaksinen blir ikkje lenger brukt i Noreg.

Noreg bruker vaksinane frå Pfizer og Moderna i vaksinasjonsprogrammet sitt. Dei gir kraftigare biverknader enn vanleg influensavaksine. Biverknader kan komme i form av smerte på injeksjonsstaden, og dessutan meir generelle biverknader som trøyttleik, hovudverk, muskelsmerter, frysningar og leddsmerter. Symptoma er milde til moderate og går over etter nokre dagar.

