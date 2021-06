Kjelder: Noreg og Storbritannia samde om frihandelsavtale

innenriks

Den nye frihandelsavtalen må no leggjast fram for Stortinget for godkjenning, berre to veker før siste ordinære møtedag før sommarferien. Detaljane i avtalen blir presenterte fredag, opplyser ei sentralt plassert kjelde til NTB.

Det var NRK som melde om semja først.

Næringsminister Iselin Nybø (V) hadde opphavleg som mål å få avtalen på plass i allereie oktober i fjor, men knallhard tautrekking om landbruk har lenge stått i vegen for semje.

I slutten av førre veke kunne Nybø likevel melde at forhandlingane var «heilt i sluttfasen».

– Det blir jobba intenst for at forhandlingane blir så ferdigstilte fort som mogleg, sa ho då.

Skal erstatte nødavtale

Den nye avtalen skal sikre handelssambanda etter Storbritannias exit frå EU.

I dag har Noreg berre ein mellombels nødavtale på plass med britane. Denne sikrar varehandelen, men manglar løysingar for tenester og investeringar.

I forhandlingane om ein permanent avtale skal Storbritannia ha lagt fram offensive krav om auka tilgang til eksport av britiske landbruksvarer til Noreg. Noreg har på si side kjempa for betre vilkår for eksport av norsk sjømat til Storbritannia, men har samtidig hatt eit ønske om å skjerme norske bønder for auka handelspress.

Det er i første rekkje britiske krav om importkvotar for kjøtt og ost som har skapt bekymring.

Utfordring for KrF

Situasjonen har vore spesielt utfordrande for KrF, som er i skarp konkurranse med Senterpartiet om veljarar i distrikta og fryktar sperregrensa i valet i haust.

Dagens Næringsliv fortel at statsminister Erna Solberg (H) undervegs i prosessen ringde til Arbeidarpartileiar Jonas Gahr Støre for å be om hjelp til å redde avtalen. Årsaka var at ho ikkje fekk med seg KrF. Men Arbeidarpartiet sa nei.

Framstegspartiet er for sin del positive, sjølv om partiet ikkje vil gi regjeringa noka blankofullmakt før avtalen er lagt fram.

– I utgangspunktet synest vi det er veldig positivt. Vi har ikkje sett kva avtalen inneheld, men ut frå dei signala som er gitt, så verkar det som ein god frihandelsavtale som gir meir konkurranse, seier utanrikspolitisk talsperson Christian Tybring-Gjedde til NTB.

Tidspress på Stortinget

Stortinget blir no sett under eit stort tidspress for å få avtalen godkjent før valet. Berre to veker står att før vårsesjonen er over, og ei forlenging av sesjonen kan bli nødvendig for å sikre ei forsvarleg behandling av saka.

Geir Pollestad (Sp), som er leiar i Stortingets næringskomité, trur det kan bli nødvendig med meir tid viss innhaldet i avtalen er kontroversielt. Han er open for å utsetje sommarferien.

– Eg er oppteken av at vi skal gi han ei skikkeleg behandling. Så får det vere opp til presidentskapet på Stortinget kor mykje tid vi får, seier han.

NHO-sjef Ole Erik Almlid meiner Stortinget ikkje kan ta ferie før avtalen er på plass.

– Dette er ein heilt avgjerande avtale for Noreg. Det er den viktigaste avtalen sidan EØS-avtalen, seier Almlid til NTB.

Storbritannia er Noreg største handelspartnar etter EU, peikar han på.

Senterpartiet åtvarar

Senterpartiet har for sin del åtvara mot å gi etter for britisk press på landbruksfeltet.

– Senterpartiet fryktar at regjeringa vil prøve å haste gjennom avtalen i Stortinget og kaste norske bønder og industri under bussen for å få landa han, seier stortingsrepresentant Emilie Enger Mehl (Sp) til NTB.

Ifølgje henne er det uaktuelt for Sp å stemme for ein avtale som øydelegg for norsk matproduksjon og næringsmiddelindustri.

Pollestad understrekar at innhaldet i avtalen enno ikkje er kjend.

– Men vi er redd for at regjeringa reelt sett gir vekk norske arbeidsplassar gjennom større kvotar på landbruksfeltet, åtvarar han.