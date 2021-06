Innspurt i budsjettforhandlingane: Frp krev avgiftskutt på brus

innenriks

Klokka 20 torsdag går fristen ut. Då må regjeringspartia anten levere budsjettforslaget sitt eller eit opplegg saman med Frp.

Men regjeringa har så langt vist liten vilje til å komme Frp i møte i forhandlingane, hevdar Frp.

Det gjeld spesielt på avgiftene på grensehandelssvarar.

Frp erklærte i mai budsjettkrig mot svenskehandelen og er særleg opptekne av å få redusert avgiftene på varer som øl og vin, brus, snus og sjokolade.

I forhandlingane har Frp likevel sagt seg villig til å droppe avgiftskutt på alkohol og tobakk, men krev framleis avgiftslette på brus og eingongsemballasje.

– Berre snakk

Frp påpeikar at også Høgre har programfesta avgiftskutt på grensevarer i det nye partiprogrammet sitt.

– Vi merkar oss likevel at dette berre er snakk. Viljen til å følgje opp forslaga våre, som blir støtta av NHO, Virke og andre organisasjonar som er opptekne av norske arbeidsplassar, er ikkje der, seier Frps finanspolitiske talsperson Hans Andreas Limi i ei pressemelding torsdag ettermiddag.

Til VG seier han at partane framleis, berre timar før fristen, står langt frå kvarandre.

For sjølv om regjeringa har levert på ein del av dei andre Frp-krava, som samferdsel og psykisk helse, har det langt frå komme nok på avgifter.

Mindre på bordet

I dei ordinære budsjettforhandlingane i fjor haust gjekk regjeringa med på å redusere avgiftene med 3,4 milliardar kroner.

Ifølgje Frp brukar regjeringspartia rundt 25 milliardar kroner meir i revidert budsjett enn i det ordinære budsjettet.

– Trass i dette har regjeringa lagt vesentleg mindre pengar på bordet i desse forhandlingane enn då vi forhandla om revidert budsjett i fjor sommar, hevdar partiet.

– Same mål

Det er leiar av finanskomiteen på Stortinget, Høgres Mudassar Kapur, som leiar forhandlingane. Til NTB seier han at samtalane er konstruktive.

– Vi jobbar for å finne gode løysingar. Eg opplever at dei fire partia har same mål: Styrke norske bedrifter og arbeidsplassar og gi eit løft til dei som er hardast ramma av krisa, seier han.

Dersom ikkje regjeringa og Frp blir samde, må regjeringa køyre budsjettslalåm i Stortinget.

(©NPK)