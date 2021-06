Guldvog: Behov for karantenehotell for nokre til over sommaren

innenriks

– Eg trur det er riktig at nokre vil ha behov for karantenehotell til over sommaren. Og kanskje lenger enn det òg, for reisande som kjem frå enkelte delar av verda, seier helsedirektør Bjørn Guldvog til P4-nyheitene.

Frå og med torsdag må færre på karantenehotell etter utanlandstur; dette gjeld dei som er vaksinerte i Noreg eller har vore koronasmitta det siste halvåret. Det kunngjorde regjeringa onsdag.

Det er likevel mange som ikkje slepp, og med risiko for nye variantar meiner Guldvog at ordninga ikkje forsvinn med det første.

– Vi må ha karantenehotell i mange månader til.

