Frp positive til semje med Storbritannia

– I utgangspunktet synest vi det er veldig positivt. Vi har ikkje sett kva avtalen inneheld, men ut frå dei signala som er gitt, så verkar det som ein god frihandelsavtale som gir meir konkurranse, seier utanrikspolitisk talsperson Christian Tybring-Gjedde (Frp) til NTB.

Han får støtte frå næringspolitisk talsperson Sivert Bjørnstad (Frp).

– Men dette er ikkje noka blankofullmakt frå oss for kva avtale som helst, understrekar han.

Det var NRK som var først ute med nyheita om semje. NTB har fått opplysningane stadfesta frå ei sentralt plassert kjelde. Det er venta at detaljane i frihandelsavtalen vil bli lagt fram fredag.

Bjørnstad ser stort potensial for sysselsetjing i fiskeria langs kysten og håpar spesielt at avtalen skal opne for meir tilverking av fisk i Noreg.

Samtidig har bekymringa vore stor for konsekvensane for landbruket i Noreg. Men ifølgje Tybring-Gjedde er det viktigaste at avtalen totalt sett er god for Noreg.

– Vi synest jo at bøndene treng konkurranse. Vi trur det er positivt, seier han.

