Aktor ber om elleve og eit halvt års fengsel for tidlegare advokat

Under saka i Borgarting lagmannsrett er Mirmotahari òg tiltalt for å ha inngått ein avtale om å kidnappe eit valdtektsoffer.

– Isolert sett er dette svært alvorlege handlingar. At ein som forsvarer i ei straffesak inngår forbund om å kidnappe nokon som er utsett for ei valdtekt, er svært alvorleg. Deretter meiner vi at han har stått bak nye lovbrot undervegs for å hindre at eit lydopptak blir gitt ut til media, som altså endar i drapsforbund, seier statsadvokat Asbjørg Lykkjen til Avisa Oslo.

Påstanden vart lagd ned under prosedyren til aktoratet onsdag, og den er tre månader mildare enn då saka gjekk i Oslo tingrett i 2019. Det enda med at Mirmotahari vart dømd til fengsel i ti år, mellom anna for å ha inngått avtale om å drepe ein tidlegare klient og kidnappe eit valdtektsoffer.

Årsaka til at påstanden er noko mildare enn i tingretten er at det har teke tid å få ankesaka opp for retten. Ankesaka starta i Borgarting 13. april.

