Dei positive koronatestane er inne til analyse for å finne ut kva virusvariant det er snakk om. Ottervik er svært uroleg over at det er snakk om den indiske virusvarianten, som har fått namnet «delta», skriv VG.

– Det som er eit stort paradoks, er at no reiser studentane heim til kommunar i heile landet, så vi er redd for at vi distribuerer den indiske mutanten ut til heile landet, seier ordføraren.

Kommunen oppmodar studentar til å teste seg når dei kjem til heimkommunen.

