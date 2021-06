Taust mellom partane i kommunestreiken

innenriks

– Det er ingen kontakt mellom partane, stadfestar Unios forhandlingsleiar Steffen Handal overfor NTB onsdag kveld, same dag som streiken vart kraftig trappa opp.

Fredag førre veke gjekk 7.390 Unio-medlemmer, blant dei mange lærarar og sjukepleiarar, ut i streik fordi dei meiner tilbodet frå interesseorganisasjonen til kommunane KS i lønnsoppgjeret er for dårleg.

Onsdag vart streiken utvida til over 22.500 kommunetilsette. Mange skular, barnehagar, helseinstitusjonar og andre offentlege verksemder har måtta stengje eller redusere tilbodet som følgje av streiken.

Det er førebels ikkje kjent om ei ytterlegare opptrapping er i vente. Dette må i så fall meldast inn minst fire dagar i forkant.

– Kan streike lenge

Handal vil ikkje røpe kva strategien er framover, men seier Unio har økonomiske musklar til å kunne streike lenge.

– Vi vil frå dag til dag sikre at streiken har nødvendig kraft. Vi er førebudde på å streike så lenge det trengst, forsikrar han.

Blant dei streikande er nesten 2.150 sjukepleiarar, ifølgje bladet Sykepleien. Sist gong sjukepleiarar streika, i 2018, gjekk det 28 dagar før streiken vart avslutta med tvungen lønnsnemnd.

Det vil ikkje bli nødvendig no, meiner Handal.

– Streikeuttaket er ansvarleg, og vi har gitt arbeidsgivarane nødvendige moglegheiter til å søkje dispensasjon, påpeikar han.

Null i reallønnsvekst

Resultatet i kommuneoppgjeret enda på 2,8 prosent, noko som er lik den anslåtte prisveksten i år. Dermed blir reallønna ståande på staden kvil, medan Unios krav var ein reell vekst.

Dei andre forbunda – LO, YS og Akademikerne – godtok resultatet.

Det er første gong sidan Unio vart danna i 2001 at fagforbundet går til streik i eit mellomoppgjer. I eit mellomoppgjer blir det berre forhandla om lønn.

I forkant av oppgjeret gjekk særleg lærarane hardt ut fordi dei meiner at dei har sakka uforholdsmessig akterut lønnsmessig samanlikna med andre grupper. Både dei og sjukepleiarane argumenterer med at det dårlege lønnsnivået no går hardt utover rekrutteringa til yrka.

Så langt har streiken stor støtte i befolkninga. Ei spørjeundersøking frå Respons Analyse onsdag viser at nesten tre av fire, 74 prosent, støttar streiken.

KS: Umogleg krav

I KS er derimot tonen at det er heilt urealistisk, for ikkje å seie umogleg, å innfri Unios krav.

Dersom lønte til dei mange lærarane og sjukepleiarane skal aukast, er det ifølgje kjelder i organisasjonen i realiteten berre to måtar kommunane kan gjere dette på:

* Å kutte løna til andre kommunalt tilsette, som reinhaldsarbeidarar.

* Å kutte i tenestetilbodet i kommunane.

Kommunane er nemleg pålagde ved lov å halde budsjetta i balanse. Auka utgifter til lærarlønn må derfor dekkjast inn frå andre budsjettpostar.

Handal avviser på si side argumentet.

– KS veit godt kva som skal til for å komme i mål. Dei har òg moglegheita til å komme oss i møte ved å leggje meir pengar på bordet, slår han fast.

Inga tru på staten

I KS blir det òg tvilt sterkt på om staten vil tre støttande til med auka løyvingar til kommunane for å dekkje opp for eit lærarløft.

Det vil nemleg innebere at sjølve frontfagsmodellen, ramma som LO og NHO vart samde om i starten av årets lønnsoppgjer, blir sprengt.

I april vart NHO og LO samde om ei ramme på 2,7 prosent.

Resultatet i kommuneoppgjeret ligg allereie litt over dette, påpeikar KS-kjelder overfor NTB.

(©NPK)