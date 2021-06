Sikta erkjenner straffskuld for Frogner-drapet

innenriks

– Han har gitt ei forklaring om hendingsgangen og har erkjent straffskuld. Han er svært prega av det som har skjedd, seier forsvarar Ole Petter Drevland til Budstikka.

Mannen vart avhøyrd for første gong onsdag. Han er sikta for å ha skote og drepe Fevziye Kaya Sørebø (51) på Frogner i Oslo 28. april.

39-åringen vart nyleg varetektsfengsla i fire nye veker med brev-, besøks- og medieforbod. Han vart innlagd på psykiatrisk sjukehus kort tid etter at han vart arrestert same dag som drapet skjedde, men for to veker sidan vart han skriven ut og overført til ordinær varetekt.

Politiet har varsla at dei ønskjer ei full rettspsykiatrisk undersøking av han.

Drapsofferet og den sikta mannen har vore involvert i ein byggjekonflikt som strekkjer seg tilbake til 2016. I Oslo tingrett før jul vart drapssikta og firmaet hans dømt til å betale kvinna 11,8 millionar kroner i erstatning i samband med to byggjeprosjekt. Dommen vart anka.