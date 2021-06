Retusjerte bilete av kroppar må merkast i reklame

innenriks

Ifølgje Kampanje vart innstillinga frå familie- og kulturkomiteen vedteker mot røystene til Frp.

Under behandlinga i Stortinget sa Frps Himanshu Gulati at han ikkje trur merking er rett veg å gå – sjølv om han er samd i at retusjering er eit problem. Han trekte fram at forslaget var eit «uforholdsmessig angrep» sett opp mot den trulege effekten av tiltaka.

– Mykje av innhaldet er heller ikkje norsk, og vil derfor truleg ikkje rammast av denne typen vedtak, sa han.

SVs Freddy André Øvstegård kallar vedtaket som ein historisk siger i kampen mot kroppspress.

SV fekk fleirtal i 2018 for å be regjeringa framme desse forslaga til lovendringar. No blir det gjennomført. Det vil bety at reklameindustrien ikkje lengre kan tene pengar på det dårlege sjølvbiletet til ungdom gjennom eit uoppnåeleg venleiksideal, seier han til Kampanje.

Vedtaket inneber ei endring av marknadsføringslova. Mellom anna vil det no heite følgjande: «Annonsør og den som utformer reklame, skal videre sørge for at reklamen der en kropps fasong, størrelse eller hud er endret ved retusjering eller annen manipulering, skal merkes.»

