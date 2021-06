innenriks

«Det er for tida tekniske problem med IKT-løysingane i vaksinelokalet og på teststasjonen. Vi jobbar med å løyse saka og informerer så fort feilen er retta», skriv Indre Østfold kommune, som opplyser at dei prioriterer alle ressursar for å få løyst feilen.

Ein tipsar opplyser til Digi.no at feilen ifølgje dei tilsette på vaksinesenteret rammar tilsvarande senter over heile landet.

