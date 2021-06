Godvêret held seg fram til helga – over heile landet

innenriks

Eit sterkt høgtrykk set nemleg det markante preget sitt på vêrbiletet og gir flott sommarvêr over heile landet.

– Det blir framleis sol og varmt over heile landet.

Mannen bak denne klisjéfylte vêrmeldinga som teke ut frå den gamle slageren om Meteorologisk institutt som melder sol, er vakthavande meteorolog Martin Granerød.

Skyfritt og varmt

Frå heilt i sør til lengst nord i landet låg det onsdag ettermiddag veldig lite skyer, og temperaturen nådde behagelege delar av kvikksølvet. I Oslo nærma det seg 25 grader, Trondheim 24,2, Bergen 22,6 og Tromsø 21,8, Finnmarksvidda 24 grader.

– Det er over 20 grader i så å seie heile landet. Høgtrykket blir i alle fall liggjande i ro torsdag. Men fredag byrjar høgtrykket å sive austover, seier Martin Granerød.

Det betyr at Vestlandet fredag kan vente at det kjem skyer. Dei same skyene vil gå opp til Møre og Romsdal og Trøndelag laurdag.

Knallvêr

På Sør- og Austlandet blir det meir litt skiftande skydekke laurdag og søndag. Vi vil gå frå knallvêr til lettskya med hyggjelege temperaturar over 20 grader i sør og i aust.

I Nord-Noreg blir det rett og slett kaldare inn i helga. Frå 14–23 grader som onsdag og ned til 10–12 grader i innlandet og 2–6 grader på kysten.

Det er utskrive heile tre ulike farevarsel i delar av Nord-Noreg. På same tid som det er stor grasbrannfare, er det òg stor fare for sørpeskred og flaum.

– Dette kjem nok av at det er varmt i nord no, men også store snømengder, seier meteorologen.

(©NPK)