– Vi går no over til dei nasjonale retningslinjene med eitt unntak: Skular og barnehagar blir framleis haldne på gult nivå dei to vekene som er igjen før ferien, seier ordførar Torvild Sveen til Oppland Arbeiderblad.

Kommunen har påvist 73 koronatilfelle dei siste to vekene.

