Fem års fengsel for terrorfinansiering

Ifølgje Nettavisen er ein mann i 30-åra frikjent for terrorfinansiering, men dømt for brot på finansføretakslova. PST meiner han formidla betaling på vegner av minst 30 personar utan at han hadde konsesjon.

Ifølgje forsvararen, advokat Svein Holden, ankar mannen i 40-åra dommen, både når det gjeld skuldspørsmålet og straffutmålinga.

– Han erkjende overføringar for ein mindre del, i underkant av 30.000 kroner. Han held oppe at pengane aldri gjekk til IS, men at dei gjekk til menneskesmuglarar som smugla kvinner og barn ut av IS-kontrollerte område, seier Holden til Nettavisen.

465.000 kroner

Ifølgje dommen er mannen i 40-åra dømt for å ha overført til saman 465.000 kroner til ein namngitt person som kriga for terrororganisasjonen IS – òg omtalt som ISIL – i Syria.

– Retten kan ikkje sjå nokon formildande omstende. At ein del av pengane XX (den tiltalte, red.mrk.) overførte til YY (den omtalte IS-krigaren) i ISIL sannsynlegvis skulle brukast av han til å hjelpe mellom anna enkjer av framandkrigarar, kan ikkje tilleggjast vekt i formildande retning. Pengane er sende til YY i ISIL etter YYs instruksar, og det er ikkje teikn til at XX har ønskt å motarbeide ISIL eller på annan måte ta avstand frå terrororganisasjonen. XX har ikkje bidrege nemneverdig til oppklaring av saka, som har vore tidkrevjande med etterforsking og rettsoppmodingar til ei rekkje land, skriv dommar Kim Heger.

Nesten 400.000 i madrass

Aktoratet bad om seks års fengsel for mannen i 40-åra, men retten fann at det var noko strengt og landa på eitt år mindre.

For mannen i 30-åra vart straffa ei bot på 25.000 kroner, noko som blir sette på som oppgjort gjennom at han sett 29 dagar i varetekt.

Han får i tillegg inndrege nærare 400.000 kroner, pengar som vart funne under ein madrass ved ransaking av leilegheita hans.

