Faren frykta aldri at ekskona kunne skade sønene

Faren til gutane på halvtanna og sju år fortalde onsdag Romerike og Glåmdal tingrett ein ganske anna historie enn den tiltalte mora gav om bakgrunnen for samlivsbrotet og konflikten forut for drapa i fjor sommar. Etter fleire år i eit ulykkeleg ekteskap valde 34-åringen å bryte forholdet til mora til barna på nyåret 2020.

Sjølv om han opplevde ekskona som bitter etter brotet, frykta han aldri for at ho på noko vis kunne vere nokon fare for barna.

– Eg var aldri bekymra for omsorgssvikt for barna, trass i dei barbariske handlingane ho har gjort mot barna mine. Ho var ei god mor, sa mannen i retten.

– Så dei var lykkelege barn som hadde ein god familie rundt seg. Så vart dei rivne vekk av eitt av dei menneska som skulle ta vare på dei og verne dei her i livet, sa mannen vidare.

Siktet for drapa

Den 34 år gamle faren kasta seg i bilen og køyrde til leilegheita til ekskona etter at han las om hendinga om morgonen søndag 19. juli. Då han kom fram til adressa, vart han møtt av politiet som stod på utsida.

– Eg sa: «Kvar er barna mine?». Då seier dei «Barna dine er drepne, og du er sikta». Då rasar verda mi saman, sa mannen.

Etter avhøyr, først utpå ettermiddagen, vart han sjekka ut av saka. No er ekskona òg tiltalt for å ha lagt skulda på ektemannen då ho snakka med ambulansepersonellet etter at ho vart køyrd til sjukehus.

– Skulle ta barna

Under vitnemålet sa 34-åringen at han fleire gonger freista å bryte ut av ekteskapet, men at han gjekk tilbake fleire gonger når kona trua han med at han ikkje ville få treffe barna sine.

– Ho prøvde desperat å halde meg i ekteskapet. Ho sa at det var greitt at eg ville skiljast, men sa då at ho ville gjere ting på sin måte, skulle flytte langt vekk, og eg skulle ikkje få møte barna, sa faren.

I etterkant av drapa har 34-åringen etablert ei eiga stifting for å handtere si eiga sorg, og for at minnet om dei drepne sønene ikkje skal bli borte. Stiftinga «Erkeengler» har allereie bygd to leikeplassar og har ein ballbinge under oppføring.

– Barna skal ikkje bli gløymde, det skal eg sørgje for. Eg skal sørgje for at andre barn får hjelp, skal sørgje for at den stiftelsen gir meining i noko så meiningslaust som dette her, fortalde faren gråtkjøvd i retten.

Berre mora kunne passe barna

Den tiltalte mora er vurdert som tilrekneleg i gjerningsaugneblinken av dei rettspsykiatrisk sakkunnige som har undersøkt henne. Heilt sidan ho vart arrestert har ho likevel vore innlagd på psykiatrisk sjukehus på grunn av akutt fare for sjølvmord.

Kvinnas lege vitnet i retten onsdag. Verken i retten eller på sjukehuset har kvinna gitt uttrykk for at ho hugsar drapa, men då legen vitna i retten onsdag, sa ho at kvinna ikkje ville utsetje gutane sine for å miste mora.

– Slik eg forstår har ho hatt ein klar tanke, plan om å døy sjølv, og ho vil ikkje påføre barna smerta ved å miste mora si. Ingen andre enn henne kunne passe barna, sa legen i retten.

