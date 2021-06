Barneombodet: – Streiken kan ramme sårbare barn

innenriks

– Eg er bekymra for dei samla konsekvensane som streiken og pandemien kan få for barn og unge. Elevane ber ein uforholdsmessig stor del av byrda, som aukar for kvar dag streiken går føre seg, seier barneombod Inga Bejer Engh til NTB.

Ho er spesielt bekymra for at sårbare barn og unge ikkje vil få den oppfølginga dei treng, frå barnehagar, skular og skulehelsetenesta.

– Streiken kan bidra til å auke belastninga for dei barna som har lide mest så langt. Kven fangar opp og følgjer opp behovet til barna no? spør ho.

Barneombodet håpar partane finn ei løysing på konflikten i næraste framtid.

– Streik er eit legitimt verkemiddel, og eg ønskjer ikkje å gå inn i korleis streiken kan løysast. Men eg håpar det er mogleg å få til ei løysing så raskt som mogleg, slik at barn og unge får den opplæringa, oppfølginga og det helsetilbodet dei har krav på.

(©NPK)