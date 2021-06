Evakuering blir oppheva etter jordskred på Stranda

innenriks

Eit mindre jordskred gjekk ved 14-tida tysdag i eit bustadområde på Stranda. Politiet opplyser at skredet var mellom fem og ti meter breitt, opptil 20 meter langt, og to meter djupt på det djupaste.

Det vart ikkje meldt om skadar på verken personar eller hus, men politiet evakuerte tre husstandar. Bustadene låg ved den øvre kanten av skredet, opplyste politiet til Sunnmørsposten.

Tysdag kveld var geologar på staden.

På Twitter opplyser Møre og Romsdal politidistrikt at det ikkje er fare for fleire skred, og at evakueringa blir oppheva.

