Vinmonopolet på omdømmetoppen – Ryanair og Wizz Air gjer det dårleg

innenriks

Etter koronaåret er Vinmonopolet den verksemda i Noreg som har best omdømme, skal vi tru ferske funn frå PR-byrået Apelands.

Vinmonopolet får ein skår på 85 i Apelands undersøking, like framfor Tine, som tok andreplassen med ein skår på 84.

– Det er den beste stadfestinga vi kan få på at våre tilsette gjer ein god jobb, for ei snart 100-årig monopolbedrift er det ekstra gøy å sjå at kundane er så fornøgd med oss, seier Vinmonopolet-sjef Elisabeth Hunter til Kampanje.

Medan Vinmonopolet jublar, hamnar lågprisselskapa Ryanair og Wizz Air heilt i botnen av kåringa med aller dårlegast omdømme. Av dei 50 verksemdene i Noreg som er vurderte, tok Wizz Air 49.-plass, medan Ryanair kjem dårlegast ut på ein 50.-plass.

Ryanair har lenge vore blant verksemdene med dårlegast omdømme i Noreg.

– Dette er flyselskap folk verken liker eller har tillit til, seier Apelands administrerande direktør, Ole Christian Apeland.

NRK, Finn og Coop gjorde det òg bra med plasseringar like etter Tine, medan Ryanair-konkurrentane Norwegian og SAS gjorde det middels bra.

