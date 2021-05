Vaksineskepsis blant innvandrarar skal kartleggjast

innenriks

– Det er viktig at vi får meir kunnskap om årsakene til at enkelte innvandrargrupper er overrepresenterte når det gjeld smitte og sjukehusinnleggingar. I tillegg er personar med innvandrarbakgrunn meir utsett for langsiktige konsekvensar av pandemien. Det er derfor viktig at vi ser på ytterlegare tiltak for å betre situasjonen for dei det gjeld, seier integreringsminister Guri Melby (V).

Personar med innvandrarbakgrunn har gjennom heile pandemien vore overrepresenterte blant dei med påvist koronasmitte og koronarelaterte sjukehusinnleggingar.

Ekspertgruppa skal òg vurdere og foreslå tiltak på integreringsfeltet som følgje av pandemien. Gruppa skal levere rapporten sin i juni.

(©NPK)