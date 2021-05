Svært få fullvaksinerte blir smitta av koronaviruset i Noreg

innenriks

Av 782.393 personar som fekk to dosar koronavaksine med tilrådd intervall, fekk berre 382 personar påviste viruset, skriv FHI.

Av desse var det få som utvikla symptom på covid-19-sjukdom, viser data i Meldingssystem for smittsame sjukdommar (MSIS) og Nasjonalt vaksinasjon per 9. mai.

– Dette viser at koronavaksinasjon gir vaksinerte svært godt vern for dei som er fullvaksinerte. Samtidig minner det oss om at vaksinasjon ikkje har 100 prosent vern mot smitte eller sjukdommen det blir vaksinert mot, seier smitteverndirektør Geir Bukholm i FHI.

Ein person er fullvaksinert mot covid-19 éin til to veker etter den andre og siste vaksinedosen. Dei fleste vaksinerte personane som blir smitta av koronaviruset, får berre mildare symptom som varer kortare enn hos uvaksinerte.

– I dei få tilfella der fullvaksinerte utviklar alvorleg sjukdom dersom dei blir smitta av koronaviruset, er det viktig å gjere nærare undersøkingar for å forstå kva som kan ha vore årsaka, seier Bukholm.

