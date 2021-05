Styret i Helse sør-aust vil ha hovudsjukehus i Moelv

innenriks

Fredag ettermiddag vedtok styret kor dei vil ha sjukehus i Innlandet i framtida. Det inneber òg eit akuttsjukehus i Lillehammer og elektiv sjukehus i Elverum, skriv Oppland Arbeiderblad.

Saka vart avgjort med knappast mogleg margin. Hovudsjukehus i Moelv og hovudsjukehus i Brumunddal fekk begge fem stemmer kvar, og dobbeltstemma til Gjedrem avgjorde dermed saka.

Avgjerda i styret var i tråd med innstillinga frå den fungerande administrerande direktøren i Helse sør-aust Jan Frich og vedtaket i styret i Sjukehuset Innlandet, skriv Gudbrandsdølen Dagningen.

Avgjerda går no vidare til helseminister Bent Høie (H), som tidlegare har sagt at han håpar på ei avgjerd før sommarferien. Deretter går saka inn i den såkalla konseptfasen, der planane blir finslipte ytterlegare.

Høie har sagt at det eit reelt alternativ til planane, eit såkalla «null-pluss»-alternativ, skal greiast ut.

– «Null-pluss» blir greidd ut for å gi eit godt nok samanlikningsgrunnlag når neste steg i avgjerdene skal fattast. Det betyr òg at dersom ein kjem fram til at det alternativet som ein no peikar på, ikkje står seg, må ein ta den kunnskapen inn over seg, sa Høie i ein debatt i Stortinget denne veka.

(©NPK)