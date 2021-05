Studentar skal få ta vaksinen på studiestaden

innenriks

Overlege Preben Aavitsland seier til VG at Folkehelseinstituttet (FHI) ønskjer å justere vaksineutsendingane for å sørgje for at det er nok dosar der studentane er.

Samtidig seier han at studentar kan bli vaksinert i kommunen dei studerer i, dersom dei ønskjer det.

– Det er ein fordel om studentane blir vaksinerte på heimstaden, altså heime hos mor og far. Men også studiekommunen har ei plikt til å kunne vaksinere studentane som bur i byen, seier Aavitsland.

FHI vil òg opne for at studentane kan få første og andre dose i ulike kommunar.

Aavitsland legg til at FHI vil gå i dialog med kommunane for å sjå på korleis ein kan justere vaksineutsendingane for å sørgje for at det er nok dosar der studentane er.

(©NPK)