Statsministeren på nytt nasjonalmuseum: – Vi har brukt forferdeleg mykje pengar på dette

Fredag fekk statsministeren ein sniktitt inne på det gigantiske museet som skal opne i 2022. Prosjektet har ei kostnadsramme på 6,05 milliardar kroner.

– Vi har brukt forferdeleg mykje pengar på dette. Men då er det viktig at det leverer på kvalitet, at det leverer på noko som skal stå for dei neste hundre åra for nasjonen vår. For å fremje kunsten vår, seier statsministeren til NTB.

Det var den raudgrøne regjeringa som i 2013 vedtok bygginga av det som blir Nordens største kunstmuseum. Eigentleg skulle det opne i 2019, men etter fleire utsetjingar skal det vere klart neste år.

– Gjort er gjort

Statsministeren vart vist rundt i dei store utstillingshallane der det er brukt bygningsmateriale av ypparste kvalitet.

– Vi kan alltid diskutere: Skulle det koste akkurat så mykje som dette? Men gjort er gjort og ete er ete, pleier eg å seie. Det var vedteke før vi kom i regjering. Det som er viktig no, er at vi får noko som blir av stor, internasjonal standard, seier Solberg.

Totalt skal over 5.000 verk visast fram i den faste utstillinga, mellom dei berømte måleri som «Skrik», «Brudeferd i Hardanger» og «Vinternatt i Rondane». Men òg samtidskunst, mote, design, tekstilar, kunsthandverk og skulpturar skal stillast ut.

Har vore i Louvre

Statsministeren trur ikkje det kan bli for mykje av det gode, og at det kan bli overveldande med så mykje kunst på éin stad.

– Eg har vore i Louvre, så dette er ikkje stort. Eg hadde ein gong i 20-åra då eg prøvde meg på heile Louvre på éin dag. Dette er framleis ikkje det største. Det er overkommeleg trur eg, seier Solberg.

Det nye nasjonalmuseet skal til saman huse over 100.000 verk over 55.000 kvadratmeter.

Diger bygning

Det har vore delte meiningar om den noko firkanta og store grå bygningen som har reist seg bak gamle Vestbanestasjonen like ved Aker Brygge.

– Det er jo mange som tenkjer at det blir veldig stort dette bygget. At det er litt mastodontisk, men her inne ser det mykje betre integrert ut, sa Solberg då ho kom på innsida av museet.

Museumsdirektør Karin Hindsbo trur det blir bra når alt er ferdig.

– Eg trur bygget etter kvart kjem til å falle veldig flott inn i bybiletet. Det skal mellom anna gro villvin langs veggen, sa Hindsbo då ho viste statsministeren rundt.

Håpar på løft for byen

Til NTB seier direktøren at bygget vil bli finare og finare med åra.

– Det er skapt for å blende inn i omgivnadene på ein litt diskret måte. Det er ikkje meininga at dette skal vere ein arkitektur som skal stele merksemda frå kunsten. Tvert imot. Den skal skape dei beste vilkåra for å vise kunsten, seier ho.

– Eg trur dette endar med å vere eit stort løft, ikkje berre for Oslo, men for heile landet.

