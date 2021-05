Staten droppar anonym jobbsøking

innenriks

Tiltaket hadde utspring i undersøkingar som viste at det er mindre sjanse for å bli kalla inn til jobbintervju for dei med utanlandske namn.

Ein ny rapport slår likevel fast at anonymiserte jobbsøknader ikkje har gitt dei resultata som Kommunal- og moderniseringsdepartementet hadde håpa på, skriv NRK.

Ein høg del med innvandrarbakgrunn blir innkalla til intervju, uavhengig av anonymisering eller ei, skriv NRK. Staten kjem no heller til å lansere kurs for å bevisstgjere dei som jobbar med rekruttering i statlege bedrifter.

– Dersom den norske befolkninga skal ha tillit til staten, må han spegle befolkninga, seier kommunalminister Nikolai Astrup (H).

Nær 13 prosent av statlege tilsette er innvandrarar eller barn av innvandrarar, ifølgje tal frå Statistisk sentralbyrå (SSB).

