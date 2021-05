Søket etter to sakna menn i Lindesnes blir teke opp att

innenriks

– Fredag vil det bli gjennomført søk langs skjer, holmar, vik og buktar, seier oppdragsleiar Sveinung Alsaker i Agder politidistrikt til VG.

Leiteaksjonen vart sett i gang torsdag etter at det vart funne ein tom og halvvegs nedsokken båt søraust for Lindesnes onsdag kveld.

Politi og leitemannskap jobbar med ein hypotese om at dei to sakna mennene var om bord i båten, men dette er ikkje stadfesta førebels.

Fædrelandsvennen skriv at det var ein kjend av dei to mennene som kontakta redningstenesta og sa at dei ikkje var gjort greie for.

Samtidig med leiteaksjonen jobbar politiet med andre teoriar om kva som kan ha skjedd med dei to sakna. Men indikasjonen førebels er at mennene er knytte til den forlatne båten.

Dei to sakna er begge norske statsborgarar.

