Politiet åtvarar foreldre om store ungdomssamlingar i helga

innenriks

Oslo politidistrikt kjem med åtvaringa på Facebook.

«Det har oppstått voldtekt og seksuelle overgrep i sammenheng med disse sammenkomstene. Ungdommene opplyser om at det noen ganger kommer eldre gutter til stedene de er, som ikke drikker. Disse eldre guttene gir komplimenter til berusede mindreårige, tar dem med inn i skogen og utsetter dem for seksuelle overgrep», skriv politiet.

Det var TV 2 som skreiv om saka først.

– Vi har opplevd at ungdom i ungdomsskulealder er overstadig rusa. Det har oppstått valdtekt og seksuelle overgrep i samanheng med ulike samankomstar. Dei er sårbare når dei er så unge, og det er det nokon som nyttar seg av, seier leiar for nettpatruljen i Oslo politidistrikt, Anne Karin Storsveen, seier til kanalen.

– Det har skjedd overgrep av den typen i år, og vi vil informere om det. Vi fryktar det skal skje igjen og vil ikkje at noko skal skje ungdommane våre, seier Storsveen.

No kjem politiet med ei klar oppmoding til foreldra.

– Vi veit at når tenåringane blir rusa, er dei ikkje like gode til å ta vare på seg sjølv. Vi oppmodar derfor alle foreldre og trygge vaksne der ute til å følgje godt med. Vit kvar barna er, og bidra gjerne med henting og nærvær. Snakk med ungdommane dykkar, og skap openheit slik at dei kan ta opp eventuelle problem. Bidra til gode haldningar og sunn fornuft, oppmodar politiet.

(©NPK)