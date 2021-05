innenriks

Betjenten er i tillegg tiltalt for fem tilfelle av misbruk av overmaktforhold og for eitt tilfelle av tenestefeil, skriv Spesialeininga for politisaker i ei pressemelding.

Dei vil ikkje kommentere saka ytterlegare.

Den tiltalte blir representert av advokat John Christian Elden.

Tiltaleavgjerda er enno ikkje oversend tingretten, og hovudforhandling er ikkje fastsett.