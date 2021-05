Opposisjonen samd om stor utviding av erstatninga til pelsdyrbønder

innenriks

Det kjem fram i ei innstilling frå Stortingets næringskomité fredag, der NTB har fått innsyn i merknader frå opposisjonspartia. Saka skal opp til behandling i plenum 3. juni.

– Vi har hatt forhandlingar for å søkje ei løysing som fungerer for pelsdyrbøndene, slik at vi no kan setje eit punktum for denne saka, seier saksordførar Bengt Rune Strifeldt (Frp) til NTB.

Stortinget vedtok å avvikle pelsdyrnæringa i juni 2019, men spørsmålet om kor mykje bøndene skal få i kompensasjon har vore uavklart sidan.

– Det er eit ganske alvorleg grep Stortinget gjer når vi innfører eit forbod mot ei næring. Vi var med på det, med tanke på dyrevelferd, men også tydelege på at ein må gjere opp å ein ordentleg måte, seier Terje Aasland (Ap).

Fleire bønder

Den nye erstatningsordninga vil mellom anna omfatte fleire bønder enn før, mellom anna fordi ordninga vil omfatte eigarar som har investert i pelsdyranlegg som er utleigde.

I tillegg skal alle bønder som heldt pelsdyr etter 1. januar 2015, og eigde eit anlegg for hald av pelsdyr 15. januar 2018, bli omfatta av ordninga. I den gamle ordninga var det berre bønder som hadde dyr i anlegget sitt i byrjinga av 2018, som fekk erstatning.

– Samla sett dreier det seg om i underkant av 300 bønder, fordelt på mink- og reveoppdrett, seier Aasland.

Skattefritt

I tillegg vil regelverket bli endra, slik at erstatningsutmålinga tek utgangspunkt i teknisk takst av anlegg og driftstilbehøyr. Forslaget til opposisjonen inneber òg at heile erstatninga skal vere skattefri, og dessutan ei betre dekning av sakskostnaden til bøndene.

– Det verkar veldig urimeleg at ein først innfører næringsforbod, så gir ein erstatning, og så tek ein kanskje halvparten tilbake i skatt, seier Geir Pollestad (Sp).

Opposisjonspartia har ikkje berekna kva den nye ordninga vil koste, men det dreier seg om ein større sum enn i det opphavlege forslaget regjeringa har til ny erstatningsordning, som er anslått til cirka 1,2 milliardar kroner.

(©NPK)