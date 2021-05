Nybø vil ikkje orientere Stortinget om DNB-dialog

innenriks

Kaski har sendt ei formell oppmoding om at næringsministeren skal gjere greie for om saka i Stortinget.

– På noverande tidspunkt ser eg det ikkje som naturleg å be Stortinget om å gjere greie for saka, skriv Nybø i eit svar ifølgje E24.

Kaski er skuffa over dette.

– Vi vil no gå rundar for å sjå om vi kan samle støtte frå fleire parti for å be henne utbrodere eigardialogen til departementet med DNB, seier SV-representanten.

I starten av mai vart det kjent at DNB er gitt eit gebyr på 400 millionar kroner av Finanstilsynet for brot på kvitvaskingslova. DNB har allereie bokført gebyret i sin heilskap i rekneskapen for 2020, ifølgje ei børsmelding. Banken understrekar at dei ikkje har vore mistenkt for kvitvasking eller medverknad til kvitvasking.

Staten er største eigar i DNB med 34 prosent av aksjane.

