Norwegian slettar ikkje oppsparte bonuspoeng og opnar for bruk av cashpoints

Det er Norwegians finansielle redning denne veka som er den direkte grunnen til at bonusprogrammet igjen blir gjort tilgjengeleg for delbetaling av flybillettar, skriv Flysmart 24.

Ordninga lèt kundane bruke oppsparte «cashpoints» frå tidlegare reiser til å kjøpe nye flybillettar.

I tillegg har Forbrukarrådet vunne fram med kravet sitt om at Norwegian ikkje slettar ubrukte bonuspoeng frå Norwegian Reward den tida pandemien har hindra folk i å reise. SAS har førebels ikkje gitt same løfte til kundane sine for bonusprogrammet sitt, Eurobonus.

– Dei lyttar til oss, og viser med det at dei tek kundane sine på alvor. Då er det ei glede å gi applaus til Norwegian, seier forbrukardirektør Inger Lise Blyverket.

Flyselskapet har elles sett ei grense på talet på cashpoints som kan brukast per bestilling.

For kvar tusen kroner brukte på flybillettar og tilleggsprodukt, kan ein no berre bruke opptil 500 cashpoints, ein verdi på 500 kroner. Kundane kan heller ikkje bruke meir enn 10.000 cashpoints per månad.

Kommunikasjonsrådgivar Elene Skari i Norwegian understrekar at dette er ei mellombels endring fram til selskapet får kontroll på konsekvensane av pandemien.

I februar vart det kjent at flyselskapet hadde tapt meir enn 14,9 milliardar kroner i fjerde kvartal. Norwegian har vore under konkursvern gjennom store delar av pandemien.

