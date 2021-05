Mann dømd til fengsel for Rolex-ran i Bærum

innenriks

Ranet skjedde i januar i fjor då mannen i 20-åra, saman med ein for politiet ukjend person, rana til seg Rolexen til mannen etter å ha lagt han i bakken og halde han nede.

Klokka hadde ein verdi av i underkant av 100.000 kroner.

Ifølgje dommen frå Ringerike, Asker og Bærum tingrett hevda tiltalte at klokka var tilbakebetaling for gjeld. Retten trudde likevel ikkje på dette.

– Derimot finn retten at bakgrunnen for ranet mest sannsynleg var at tiltalte gjennom å følgje fornærma på Instagram, var kjend med at fornærma likte å leggje ut bilete av dyre klokker og bilar, i tillegg til at tiltalte hadde sett Rolexen då dei jobba saman, står det i dommen.

(©NPK)