Koronastøtte til pakkereisearrangørar

innenriks

– Mange av pakkereisearrangørane har knapt hatt omsetning på over eit år. Med denne ordninga vil staten bidra til at mangel på garanti ikkje står i vegen for at pakkereisearrangørane får sendt folk på reiser, når smittevernreglane igjen tillèt det, seier næringsminister Iselin Nybø (V) i ei pressemelding.

Den nye ordninga inneber at staten overtek halvparten av risikoen til bankane og forsikringsselskapa for tap ved konkurs hos små og mellomstore pakkereisearrangørar.

– Formålet med ordninga er å redusere risikoen til garantistane, slik at dei er villige til å halde fram og tilby garantiar til dette segmentet av pakkereisearrangørar, seier Nybø.

(©NPK)