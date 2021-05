Jagland blir styremedlem i NOAS

innenriks

Også Liv Fiksdahl frå konsulentselskapet Capgemini Invent og Inga Laupstad frå Røde Kors blir med som nye medlemmer i styret, opplyser NOAS i ei pressemelding.

− Eg er spesielt glad for at Thorbjørn Jagland no har vorte med. Den unike bakgrunnen hans frå norsk politikk og lange erfaringa frå stillinga som generalsekretær i Europarådet vil bli av stor betydning i arbeidet vårt, seier styreleiar Kai Eide.

Jagland seier at han ser fram til arbeidet i NOAS-styret.

− Rettstryggleik og respekt for menneskeverd er viktige samfunnsverdiar vi må verne om. Eg håpar erfaringa mi, og særleg frå Europarådet, vil komme til nytte i det viktige arbeidet NOAS legg ned, seier han.

(©NPK)